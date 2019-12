Polícia dinamarquesa detém 20 pessoas em operação antiterrorista

© EPA

Por TSF/Lusa 11 Dezembro, 2019 • 16:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia da Dinamarca realizou "uma ação policial abrangente e coordenada" em todo o país, com base em suspeitas de preparativos "para ataques terroristas com motivação islâmica militante", anunciaram as autoridades. No total, pelo menos 20 pessoas foram detidas.

A agência Reuters adiantou que os detidos são suspeitos de tentarem "obter armas e explosivos".​​​​​

O departamento da polícia de Copenhaga e o serviço de segurança nacional agendaram uma conferência de imprensa para o final do dia.

As autoridades dinamarquesas relataram ter impedido vários ataques extremistas nos últimos anos, incluindo os relacionados com a publicação num jornal em 2005, de 12 caricaturas de vários desenhadores retratando o profeta Maomé.