Polícia do Brasil investiga divulgação de dados de mais de 223 milhões de pessoas

A Polícia Federal brasileira informou na quarta-feira que abriu uma investigação à divulgação e possível venda de dados pessoais de mais de 223 milhões de pessoas, entre civis, autoridades e até do próprio Presidente, Jair Bolsonaro.

Fontes policiais confirmaram à agência Efe a abertura da investigação, dias após uma empresa de segurança cibernética lançar um alerta sobre a divulgação de dados, que incluem informações sensíveis como nome, data de nascimento, carteira de identidade, endereço e rendimentos, entre outras.

A divulgação foi revelada numa reportagem publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, que também denunciou a venda dos dados por parte de piratas informáticos na internet profunda, termo como é conhecido o conteúdo 'online' que não é indexado pelos motores de busca convencionais.

Especialistas alertam que este pode ser o maior crime desse tipo já identificado no Brasil, que tem uma população de cerca de 212 milhões de habitantes.

O número de dados divulgados (223 milhões) é superior à população brasileira porque engloba informações sobre cidadãos já falecidos, segundo a imprensa local.

Até agora, a origem da invasão cibernética não foi identificada.

Entre as autoridades brasileiras que tiveram os seus dados expostos - e em alguns casos comercializados - figuram, além do Bolsonaro, os onze juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) e os ex-presidentes da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia e do Senado Davi Alcolumbre, segundo a reportagem.

Os piratas informáticos, aponta o artigo, estariam a vender os dados pessoais compilados em "pacotes" por um preço cujos valores iniciais rondariam os 415 euros.

Após tomar conhecimento dos fatos, o presidente do STF, Luiz Fux, encaminhou na última na segunda-feira ao ministro da Justiça, André Mendonça, um ofício no qual pediu "providências" sobre o caso.

Nos últimos meses, várias autoridades e instituições brasileiras, incluindo o Ministério da Saúde e o Tribunal Superior Eleitoral, foram alvos de ataques cibernéticos, alguns com origem em Portugal.