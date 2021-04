Polícia do Capitólio foi avisada do ataque mas ordenada a não agir agressivamente

Capitólio dos EUA © Michael Reynolds/EPA

A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos foi avisada antecipadamente sobre a violência dos atacantes do dia 6 de janeiro, mas os seus comandantes ordenaram aos oficiais que não usassem as suas táticas "mais agressivas" contra os manifestantes.

Estas são as conclusões de um novo relatório de 104 páginas sobre o ataque ao Capitólio, preparado pelo inspetor-geral, Michael A. Bolton, que foi tornado público, esta quarta-feira, pelo jornal The New York Times.

Bolton descobriu que os oficiais de segurança da instituição não se prepararam adequadamente, apesar dos avisos explícitos de que os extremistas pró-Trump representavam uma ameaça para a aplicação da lei e para os civis e que a polícia utilizava equipamento de proteção defeituoso.

Descobriu também que os responsáveis ordenaram à sua Unidade de Perturbação Civil que se abstivesse de usar as suas armas de controlo de multidões mais poderosas, tais como granadas paralisantes, para reprimir o ataque.

Três dias antes do cerco, um relatório dos serviços secretos da Polícia do Capitólio alertou para a violência dos apoiantes do Presidente Donald J. Trump que acreditavam nas suas falsas alegações de que a eleição tinha sido roubada.

"Ao contrário de anteriores protestos pós-eleitorais, os alvos dos apoiantes de Trump não eram contra-protestantes como tinham sido anteriormente, mas o próprio Congresso era o alvo claro", lê-se no relatório sobre as ameaças detetadas, de acordo com o inspetor-geral.

Os protestos liderados pelo movimento "Stop the Steal" poderiam atrair supremacistas brancos, membros das milícias e outros que promovem ativamente a violência e poderiam conduzir a uma situação significativamente perigosa para a aplicação da lei e o público em geral, acrescenta Bolton.

O ataque sem precedentes ao Capitólio em Washington causou a morte de um agente da polícia da instituição e de quatro outros civis.