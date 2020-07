Polícia encontra cavalo com pulseira eletrónica

© Direitos Reservados

Por João Almeida Moreira, em São Paulo 16 Julho, 2020 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A tornozeleira eletrónica - chamada de pulseira eletrónica em Portugal apesar de se usar, de facto, no tornozelo - voltou à ordem do dia no Brasil, depois de ter sido falada durante anos a fio a propósito dos presos domiciliares da Operação Lava Jato.

Na semana passada, Fabrício Queiroz, o explosivo operacional da organização criminosa comandada pelo senador Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, saiu da cadeia, para alívio da família presidencial, e foi para o conforto da sua casa com o tal aparato.

Mas ela, a tornozeleira eletrónica, foi ainda assunto por outro caso.

A polícia usou esse sistema para vigiar os passos de um condenado por tráfico de drogas e assaltos em Várzea Grande, cidade no interior do estado do Ceará, nordeste brasileiro.

A determinada altura o aparelho avisou a polícia que o criminoso estava em Iguatu, cidade a 62 km da Várzea Grande, ou seja, para lá do perímetro que lhe era permitido.

Ao chegarem a Iguatu à procura do preso, já considerado foragido por estar a distância superior ao previsto na lei, não o encontraram. Mas encontraram a tornozeleira.

Estava na pata posterior de um pacato cavalo da cidade. Um cavalo, coitado, sem cadastro na polícia, sem crime nenhum nas costas, um cidadão exemplar, portanto.

A polícia agora lançou busca ao verdadeiro usuário da tornozeleira e pretendo prendê-lo, de verdade, numa cadeia para que a graça não se repita.

João Almeida Moreira, correspondente da TSF em São Paulo, escreve todas as quintas-feiras a crónica Acontece no Brasil.