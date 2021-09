Polícia confirma que suposto ataque homofóbico em Madrid foi ato consentido

© By Zarateman - Own work, CC0

O alegado ataque homofóbico sofrido, este domingo, por um jovem espanhol de 20 anos no centro de Madrid foi, afinal, um ato consentido, avança o jornal El Mundo, que cita fontes da polícia.

As autoridades negam que tenha existido qualquer agressão feita por oito encapuzados e suposto agredido corrigiu mesmo o depoimento inicial, confessando mesmo que as feridas que sofreu, entre elas a palavra "maricón" escrita na nádega com um objeto pontiagudo e um corte no lábio, foram feitas pela pessoa com quem mantinha um relacionamento.

"Esta tarde, graças ao trabalho da Polícia Nacional, o jovem que no domingo relatou um assalto no bairro de Malasaña, em Madrid decidiu retificar a sua declaração inicial e declarou que os ferimentos inicialmente relatados eram consensuais. Esta declaração não prejudica o desenvolvimento das investigações e do processo judicial", disseram as fontes policiais citadas pelo El Mundo.

Ao final de três dias de investigação, a polícia espanhola não tinha conseguido encontrar qualquer testemunha do ataque, nem as câmaras de videovigilância tinham registado qualquer indício do alegado ataque homofóbico, que terá ocorrido por volta das 17h00 de domingo numa das ruas do centro de Madrid.

Segundo o primeiro testemunho, os oito encapuzados teriam levado a cabo a agressão à porta de casa da vítima que, já no corredor da sua habitação, teria sido agredido verbalmente com palavras como "maricón" e "asqueroso".

Este episódio surge poucos meses depois do ataque a Samuel Luiz, um jovem natural da Corunha que foi assassinado enquanto era insultado, com palavras como "maricas".

A polícia estima que uma dezena de pessoas esteve de alguma forma implicada na multidão que perseguiu a vítima por cerca de 150 metros, embora apenas seis tenham sido presos.

Esse episódio despertou uma onda de indignação do movimento LGBTI+ em toda a Espanha, provocando manifestações em várias cidades.