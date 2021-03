Sem mandado judicial. Polícia espanhola pode entrar em casas particulares "à patada na porta"

© Reprodução parcial da capa do jornal El País

Por Ricardo Alexandre 30 Março, 2021 • 16:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

À patada. O Ministério do Interior permite "patada na porta" contra festas ilegais. O assunto faz manchete no El País, que diz que a polícia se ampara na lei de segurança cidadã e num recente ofício interno para entrar sem ordem judicial em casas particulares, alegando supostos delitos de desobediência. Diferentes juristas ouvidos pelo El País consideram este tipo de atuação - que já aconteceu - desproporcionada. Quem se nega a abrir a porta comete, segundo a polícia, um delito flagrante de desobediência.

Na mesma primeira página do El País, Pascal Bruckner diz que em Espanha e França há uma esquerda beata. Ficamos também a saber que a pandemia já colocou o défice ao nível da Grande Recessão... o défice roça já os 11%, nível máximo desde 2009. Espanha já gastou 45 mil milhões no combate à pandemia. Nas páginas 2 e 3 do jornal mais lido em Espanha: "Porque morreu George Floyd? Começa o julgamento." A defesa do ex-polícia diz que o homem morreu por causa do consumo de drogas e má saúde.

O USA Today recorda na primeira página que o julgamento vai ter câmaras a filmar ao vivo, portanto toda a gente vai poder ver.

Volto aos jornais espanhóis para dar conta de mais algumas manchetes: no ABC leio que Madrid está com mortes por Covid-19 abaixo da média m, mesmo com bares e lojas abertas... o jornal diz que a estratégia de Ayuso, a presidente da comunidade autónoma da região da capital contraria a do governo nacional.

O Correo Gallego diz que chegam à Galiza noventa mil vacinas mas nem sequer uma dose da AstraZeneca... há uma ligeira subida de contágios, casos ativos e hospitalizados. Já a sul, o Málaga Hoy diz que o número de hospitalizados é o mais baixo dos últimos sete meses.

O La Libre, na Bélgica, tem uma reportagem de duas páginas com soldados e polícias desertores que fogem da Birmânia (Myanmar).

O desbloqueio do canal do Suez merece foto na capa do Le Temps da Suíça e em vários jornais europeus incluindo alguns espanhóis que já referi por outras notícias.

O diário O País, em Angola, mostra na capa um monte de lixo na rua e diz que operadoras privadas de limpeza entram em ação em Luanda. No Jornal de Angola, o sujeito é o governo... governo lança convite para gestão de resíduos.

No Hoje Macau lemos sobre Um Povo Esquecido, são os Trabalhadores Não Residentes que todas as semanas engrossam as filas do programa de distribuição de alimentos da Cáritas.

Na Folha de Pernambuco temos as pressões e demissões no governo brasileiro.