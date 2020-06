Polícia espanhola procura crocodilo no rio Douro

O crocodilo do Nilo pode medir até quatro metros e viver 100 anos © Pixabay

Vários agentes da Polícia local de Simancas, Valladolid, e do Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil estão à procura, desde sábado, de um crocodilo, que terá sido avistado na confluência do rio Pisuerga com o Douro, na zona de Pesqueruela, em Valladolid.

De acordo com a imprensa espanhola, trata-se de um crocodilo do Nilo, que medirá 1,5 metros. O alerta foi dado no sábado por volta das 14h30.

"Atendemos todos os tipos de chamadas, mas a recebida hoje às 14h27, surpreendeu-nos. A Polícia local de Simancas e Seprona foram mobilizadas para localizar um crocodilo que foi visto na confluência do Douro e do Pisuerga", escreveram as autoridades no Twitter.

As buscas centram-se, agora, no rio Douro, na zona de Valladolid.

Fonte da polícia local de Simancas indica à TSF que o animal foi visto por dois moradores e um agente em dois dias seguidos.



A mesma fonte explicou que durante a manhã deste domingo estiveram cinco biólogos perto do Douro a analisar as várias pegadas que se encontram nas margens do rio.



As autoridades acreditam que o animal seja capturado, depois de terem sido colocadas "armadilhas".

As localidades de Villamarciel, San Miguel del Pino e Tordesillas emitiram alertas em que recomendam "especial cuidado" a quem estiver junto a zonas ribeirinhas.



Na nota, o autarca local escreve que o animal pode ter fugido de uma casa próxima do rio, alertando para o perigo que representa para a população.

Simancas é uma pequena localidade espanhola entre Valladolid e a famosa Tordesilhas, onde Portugal assinou um tratado com Espanha a dividir o mundo em 1494.