"Não há qualquer ameaça ativa." Polícia fez buscas por alegado atirador no Capitólio dos EUA

Por Rui Oliveira Costa 02 Agosto, 2023 • 20:20

A polícia do Capitólio dos Estados Unidos da América fez esta quarta-feira buscas no edifício do senado norte-americano devido a um alegado atirador. As autoridades aconselharam a quem está no edifício a abrigar-se e à população para não se aproximar do local, mas não foi encontrada qualquer ameaça.

"Todas as pessoas que se encontram no interior devem abrigar-se, uma vez que foi denunciado um possível atirador. É de notar que não temos quaisquer relatos confirmados de tiros", explica a polícia numa publicação no X (ex-Twitter).

If you are inside the Senate Buildings, everyone inside should be sheltering in place as the report was for a possible active shooter. It should be noted that we do not have any confirmed reports of gunshots. - The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023

De acordo com as autoridades, o alerta foi dado por uma chamada para linha de emergência.

"Os nossos agentes estão a fazer buscas nos edifícios do Senado e nas suas imediações, em resposta a uma chamada para o 911 [linha de emergência]. Por favor, mantenha-se afastado da área, pois ainda estamos a investigar", explicam as autoridades.

Às 16h04 (21h04 em Portugal continental), a polícia anunciou que todos os edifícios do capitólio já tinham sido evacuados e não foram reabertos.

Pouco depois, a polícia anunciou não ter sido encontrada qualquer ameaça: "A Polícia do Capitólio dos EUA está a preparar os edifícios de escritórios do Senado para a reentrada. De momento, não existe qualquer ameaça ativa."

Notícia atualizada às 21h50