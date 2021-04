Carro invade entrada do Capitólio nos EUA. Polícia e suspeito morreram

O Capitólio, nos EUA © Shawn Thew/EPA

A polícia norte-americana fechou, esta sexta-feira, o acesso ao Congresso dos EUA depois de uma "ameaça à segurança". Dois polícias foram atropelados por um veículo, que invadiu a entrada principal. Um dos agentes que, além de atropelado, também foi esfaqueado pelo suspeito acabou por morrer.

Depois de atropelar os polícias, o suspeito saiu do carro a segurar uma faca e foi imobilizado pelas autoridades com um tiro. Um disparo que, segundo a Fox News e o Washington Post, terá sido fatal e o homem acabou também por morrer no hospital.

No Twitter, pouco depois do incidente, a polícia do Capitólio avançou que o suspeito tinha sido detido, confirmou, inicialmente, os ferimentos dos dois polícias e acrescentou que foram transportados para o hospital.

Antes de a polícia fechar o acesso ao local, os funcionários do Capitólio receberam uma mensagem de texto a informar que havia uma "ameaça à segurança externa" e foram aconselhados a "procurarem cobertura" se estivessem no exterior do edifício, avança o Punchbowl News, citado pelo The Guardian.

Uma repórter da Fox News, no local, filmou duas pessoas a serem transportadas em macas.