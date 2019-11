Polícia francesa carrega sobre manifestantes catalães que estão a bloquear fronteira

Por Carolina Rico 12 Novembro, 2019 • 08:09 Partilhar este artigo Facebook

A polícia francesa carregou sobre os manifestantes independentistas catalães que cortaram a autoestrada entre Espanha e França em La Jonquera. Segundo o La Vanguardia foram usados bastões e gás lacrimogéneo.

Os manifestantes encheram a estrada de automóveis e construíram barricadas com materiais de obras. Estão a bloquear a via AP 7 há mais de 24 horas.

Questionado na Rádio Catalunya sobre o que pode a polícia fazer para dispersar a multidão e reabrir a fronteira, o presidente da Catalunha, Quim Torra, diz que o governo regional "pediu que esta operação fosse conduzida com muito cuidado, para que ninguém fique ferido".

Esta ação de protesto foi convocada pelo grupo "Tsunami Democràtic", que apela a ações de desobediência civil em protesto contra a condenação judicial de independentistas catalães, mas recebeu o apoio da Esquerda Republicana da Catalunha (ERC).



Marta Vilalta, porta-voz daquela formação, afirmou esta segunda-feira à imprensa que a ação "é legítima" desde que seja realizada "no quadro democrático" e sem violência.



As ações de reivindicação, a nível institucional ou nas ruas, "partilham um objetivo: o de que deve haver uma solução democrática, baseada no reconhecimento dos direitos fundamentais, entre os quais a autodeterminação da Catalunha", disse a porta-voz.