Polícia francesa usa gás lacrimogéneo para dispersar adeptos do PSG

Os problemas entre os adeptos e a polícia começaram antes do apito final © Alain Jocard/AFP

À derrota do Paris Saint-Germain este domingo, na final da Liga dos Campeões, seguiram-se tumultos em Paris. Apesar de a capital francesa estar classificada como zona vermelha devido ao elevado nível de contágio pelo novo coronavirus, várias multidões reuniram-se, junto ao estádio Parque dos Príncipes, casa do PSG, e nos Campos Elísios, o que obrigou a polícia francesa a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar os adeptos.

Segundo alguns dos adeptos no local, os problemas começaram antes do apito final. A polícia de choque também teve de intervir noutras partes da cidade, incluindo em cafés sobrelotados, levando a que fossem feitas algumas detenções.

Nos últimos dias as autoridades de saúde francesas introduziram algumas medidas mais rigorosas para combater a propagação da Covid-19 na cidade, incluindo a utilização obrigatória de máscaras em muitos espaços públicas.

O número de casos de Covid-19 aumentou em toda a França e fez com que o país entrasse para a lista negra do Reino Unido, obrigando qualquer cidadão britânico que visite o país a fazer uma quarentena de 14 dias no regresso.