Polícia grega dispersa manifestação de requerentes de asilo com gás lacrimogéneo

A polícia grega usou gás lacrimogéneo esta quinta-feira para dispersar requerentes de asilo © Samiaki TV/Reuters

Por Lusa 19 Dezembro, 2019 • 15:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia grega usou gás lacrimogéneo esta quinta-feira para dispersar requerentes de asilo que protestavam contra as suas condições de acolhimento num campo sobrelotado na ilha de Samos, informou a agência de notícias grega ANA.

O incidente ocorreu quando requerentes de asilo bloquearam uma estrada perto do campo, a maioria destes de origem africana, começaram a atirar pedras à polícia, acrescentou a agência. Samos é uma das cinco ilhas do Mar Egeu perto da costa turca que possui um centro de receção e identificação de requerentes de asilo e está a enfrentar um aumento nas chegadas desde o verão.

As organizações não-governamentais denunciam regularmente as condições de vida insalubres nesses campos nas ilhas gregas. Segundo dados do Governo grego, 7.500 pessoas estão atualmente no campo de Samos, embora tenha sido projetado para receber menos de 650.

O governo conservador grego de Kyriakos Mitsotakis anunciou no final de novembro que substituiria o centro de receção existente por um campo fechado maior que poderia acomodar pelo menos 5.000 pessoas, mas as autoridades locais opuseram-se fortemente.

Após a grande crise migratória de 2015, a Grécia tornou-se novamente a principal porta de entrada de requerentes de asilo para a Europa em 2019. Mais de 55.000 solicitantes de asilo chegaram às ilhas gregas em 2019, de acordo com o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados.

O Governo grego começou a transferir centenas de requerentes de asilo das ilhas do Mar Egeu para o continente, com o objetivo de realocar 20.000 até o início de 2020, mas os campos no continente já estão quase cheios.