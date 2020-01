Polícia indiana resgata 23 crianças mantidas reféns durante 11 horas

As negociações para a rendição de Batham não resultaram. © Prakash Singh/AFP

Por Lusa 31 Janeiro, 2020 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades indianas resgataram 23 crianças e mataram um homem que as manteve reféns durante quase 11 horas, depois de as ter convidado para a festa de aniversário da filha, anunciou esta sexta-feira a polícia.

Um responsável das forças de segurança indianas, Mohit Agarwal, disse que dois polícias ficaram feridos depois do homem, identificado como Subhash Batham, disparar contra os agentes na noite de quinta-feira, quando estes tentavam entrar em sua casa na aldeia de Kasaria, no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia.

O secretário do Interior, Avanish Awasthi, disse que a mulher de Batham também foi morta na troca de tiros. Os esforços para negociar a rendição de Batham fracassaram, sublinhou a polícia.

Agarwal disse que o homem era suspeito num caso de homicídio e tinha sido libertado sob fiança por um tribunal.