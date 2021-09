Polícia investiga ataque homofóbico no centro de Madrid

© Unsplash

Oito encapuzados atacaram um jovem de 20 anos no centro de Madrid. A agressão aconteceu na tarde de domingo à porta de casa da vítima. Os agressores insultaram e infligiram múltiplos cortes no cidadão espanhol, enquanto gritavam a palavra "maricas". A polícia está a investigar a agressão como um caso de crime de ódio.

Tudo se passou na tarde de domingo no centro de Madrid. Um jovem de 20 anos estava quase a entrar em casa quando, pouco depois das 17h00, oito pessoas encapuzadas encurralaram, insultaram e ameaçaram a vítima com uma navalha.

Já no corredor de casa, o jovem foi agredido verbalmente com palavras como "maricas" e "asqueroso", enquanto infligiam cortes no lábio e na nádega, onde gravaram a palavra "maricas".

A polícia não divulgou a rua onde ocorreu o caso e está a investigar o ataque como um crime de ódio. O porta-voz da polícia refere que é a primeira agressão deste tipo, em plena luz do dia e com homens encapuzados, em que existem provas do ataque.

Os investigadores estão a analisar as câmaras de videovigilância do local e os depoimentos do jovem para descobrir a identidade e o paradeiro do grupo de agressores.

Esta agressão surge poucos meses depois da que foi sofrida por Samuel Luiz. O jovem natural da Corunha foi assassinado enquanto o insultavam gritando palavras como "maricas". A polícia estima que uma dezena de pessoas esteve de alguma forma implicada na multidão que perseguiu a vítima por cerca de 150 metros, embora apenas seis tenham sido presos.

Esse episódio despertou uma onda de indignação do movimento LGBTi+ em toda a Espanha, provocando manifestações em várias cidades.

Por causa das recentes agressões ao jovem de 20 anos em Madrid, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, convocou uma reunião urgente de uma comissão de seguimento do plano de luta contra os delitos de ódio.