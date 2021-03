Polícia alerta: há um plano para voltar a invadir o Capitólio já amanhã

A segurança do edifício foi reforçada © AFP

O departamento de polícia norte-americana responsável pela segurança do Capitólio adianta, em comunicado, que poderá está em marcha um plano para uma nova invasão ao Capitólio, em Washington, mas garante estar preparado para proteger os membros do Congresso dos EUA e o edifício, caso as ameaças se concretizem.

As informações recolhidas pelas autoridades norte-americanas apontam para 4 de março, quinta-feira, como possível data de atuação das milícias organizadas.

O grau de segurança foi elevado e foram mobilizados mais recursos humanos para assegurar a proteção do edifício do Congresso. "O nosso departamento está a trabalhar com parceiros locais, estatais e federais para travar qualquer ameaça ao Capitólio", assevera o departamento de polícia norte-americana do Capitólio, que, devido à natureza "delicada" deste comunicado, não avança com mais informações.

pic.twitter.com/IctlgEDB7e - U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) March 2, 2021

A nova ameaça surge quase dois meses depois de apoiantes de Donald Trump terem participado numa conspiração e subsequente invasão ao Capitólio.