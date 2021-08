Polícia norte-americana investiga eventual engenho explosivo em carrinha perto do Capitólio

© Chip Somodevilla/AFP (arquivo)

Por Lusa/TSF 19 Agosto, 2021 • 16:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A polícia norte-americana está a investigar esta quinta-feira a eventual existência de um engenho explosivo numa carrinha perto do Capitólio e evacuou a área à volta do edifício, disseram dois agentes à agência noticiosa Associated Press.

A polícia do Capitólio, edifício onde funciona o parlamento dos Estados Unidos, disse que os agentes estavam "a dar resposta a um veículo suspeito perto da Biblioteca do Congresso". Este edifício fica junto ao Capitólio e ao Supremo Tribunal.

Na mesma zona, a Cannon House, onde se localizam gabinetes da Câmara dos Representantes, também foi evacuada pela polícia.

Aqueles dois agentes, que não quiseram ser identificados por não estarem autorizados a falar, disseram que os investigadores estão a tentar determinar se o dispositivo podia ser acionado e se funcionava.

Mais tarde, a polícia confirmou estar a negociar com um suspeito que afirma ter uma bomba instalada no edifício. Vários prédios nas imediações foram evacuados e o FBI também foi chamado para investigar o caso.

Em janeiro, um dia antes de milhares de manifestantes pró-Trump terem invadido o Capitólio, foi deixada uma bomba perto da sede nacional do Partido Democrata, não muito distante do Capitólio.