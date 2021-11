Polícia polaca detém mais de 50 migrantes vindos da Bielorrússia

© AFP

A polícia polaca anunciou esta quarta-feira que deteve mais de 50 migrantes que entraram de forma ilegal no país, vindos da Bielorrússia, nas últimas 24 horas, avança a agência noticiosa AFP, que cita Tomasz Krupa, porta-voz do departamento regional de Podláquia.

Alguns migrantes conseguiram escapar à polícia e estão a ser procurados pelas forças de segurança, acrescentou a mesma fonte.

De acordo com a AFP, as autoridades da Bielorrússia acusaram a Polónia de agredir quatro migrantes na fronteira entre os dois países.

"As forças de segurança polacas trataram-nos com brutalidade e empurraram-nos contra a cerca com arame farpado na fronteira com a Bielorrússia", afirmou a guarda de fronteira bielorrussa.

Num comunicado divulgado no Telegram, a mesma fonte afirma que quatro curdos foram encontrados durante a madrugada num acampamento improvisado na fronteira, do lado da Bielorrússia.

Milhares de migrantes que tentam entrar na Polónia estão bloqueados na fronteira com a Bielorrússia, sob um frio intenso.