Polícia russa quer acesso à investigação alemã sobre Alexei Navalny

O oposicionista russo esteve em coma induzido até segunda-feira

A polícia russa anunciou que vai pedir à Alemanha autorização para interrogar o dirigente da oposição Alexey Navalny, que, segundo Berlim, foi vítima de envenenamento.

O departamento de transportes do Ministério russo do Interior, responsável pelas verificações "preliminares" sobre a hospitalização de Navalny, anunciou por comunicado que vai pedir para que os investigadores russos possam acompanhar as atividades dos médicos e das autoridades alemãs que acompanham o caso.

Navalny, 44 anos, foi internado num hospital da Sibéria no final do mês de agosto depois de começar a sentir-se mal a bordo de um avião, tendo sido mais tarde transferido para Berlim, onde os médicos concluíram que tinha sido envenenado com o agente nervoso "Novitchok", desenvolvido pelos especialistas militares da ex-União Soviética.

O oposicionista russo esteve em coma induzido até segunda-feira no hospital de Berlim, onde se encontra.

A Rússia nega que qualquer envolvimento no caso de envenenamento do dirigente da oposição.

As autoridades russas consideram "absurdas" as acusações dos países ocidentais sobre o estado de saúde de Navalny.