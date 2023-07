Polícia suspeita que haja uma leoa à solta em Berlim e aconselha população a ficar em casa

© Wikimedia Commons

Os habitantes da região sudoeste de Berlim, na Alemanha, estão a ser aconselhados a não sair de casa esta quinta-feira por se suspeitar que exista uma leoa à solta na cidade.

Numa mensagem divulgada no Twitter, a polícia de Brandenburg explica que o animal selvagem está desaparecido e apela a população a ligar para o número de emergência 110 se o avistar.

#Update

Das entlaufende Wildtier wurde noch NICHT gefunden!



Wir bitten Sie weiterhin das Haus nicht zu verlassen. Wenn Sie das Tier sichten, bitte melden Sie es über den Notruf 110! - Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023

Não é claro de onde terá fugido a leoa - a polícia já contactou todo os jardins zoológicos, circos e abrigos de animais na cidade e nenhum confirma a falta de nenhum animal.

Segundo a AFP, a polícia recebeu um vídeo que mostra uma leoa a atacar e matar um javali, o que terá motivado o alerta.

#löwe in #kleinmachnow @polizeiberlin sucht aber findet nicht pic.twitter.com/hZmIcNZK7j - deer BSC (@lqzze1) July 20, 2023

Está em curso uma operação de buscas, com vários helicópteros, polícia, caçadores e veterinários.

As autoridades apelam às pessoas que moram nas zonas de Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf que fiquem em casa, assim como os respetivos animais de estimação. Estão aidna a ser emitidos alertas através de altifalantes e mensagens enviadas para o telefone de residentes.

A porta-voz do município de Kleinmachnow, com cerca de 20 mil residentes, afirma que as crianças nos jardins-de-infância não estão a ser autorizadas a sair para jardins nas redondezas e os vendedores do mercado receberam ordens para não montar as habituais bancas de venda.