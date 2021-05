Polícias do Rio de Janeiro vão ter de usar microcâmaras nas fardas

Polícia em favela do Rio de Janeiro, no Brasil © André Coelho/EPA

Os polícias do Rio de Janeiro terão de usar microcâmaras nos seus uniformes, que registarão todas as ações durante o horário de serviço, segundo um projeto de lei aprovado na quarta-feira pela Assembleia Legislativas daquele Estado brasileiro.

A decisão surge após uma letal operação policial realizada na semana passada, numa favela da cidade, que deixou 28 mortos, incluindo um agente da Polícia, e que foi considerada por organizações de direitos humanos como "o maior massacre da história do Rio de Janeiro".

A violenta ação alertou, mais uma vez, para os abusos policiais na icónica cidade brasileira, já que a maioria dos 27 civis mortos eram jovens negros e, segundo a Polícia, grande parte deles possuía antecedentes criminais.

Várias irregularidades foram relatadas por testemunhas no local, que afirmam que várias das vítimas mortais foram executadas dentro de suas casas e que alguns nem sequer estavam armados, colocando os factos sob escrutínio das autoridades competentes.

O projeto de lei aprovado na quarta-feira pela Assembleia do Rio de Janeiro visa garantir a transparência e eficiência do corpo policial na região, uma vez que as microcâmaras gravarão tudo o que um agente policial vir, ouvir, falar e fizer durante o serviço.

"O objetivo é possibilitar um maior controlo da legalidade por parte dos poderes constituídos sobre os atos praticados pelos agentes de segurança no exercício das suas funções", explicou o deputado estadual Carlos Minc, autor do projeto.

Segundo o deputado, a nova lei servirá também de salvaguarda em casos de falsas acusações contra a polícia e pode ajudar a corrigir erros e a melhorar o serviço da Polícia durante as operações.

Tanto a Polícia Militar, que realiza o trabalho de patrulhamento ostensivo nas ruas, quanto a Polícia Civil, encarregada de investigações criminais, terão de aderir à nova norma.

A medida complementará a norma que, na atualidade, exige que o executivo estadual a instar câmaras de vídeo e áudio nos veículos das entidades de Segurança Pública e Defesa Civil.

Só no primeiro trimestre deste ano, pelo menos 453 pessoas morreram às mãos de polícias no Rio de Janeiro, segundo dados oficiais.