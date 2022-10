Polónia deteta fuga no oleoduto Druzhba que liga a Rússia à Alemanha

© EPA

Uma das duas linhas do oleoduto Druzhba, que liga a Rússia à Alemanha, foi encerrada após uma fuga ter sido detetada no centro da Polónia, anunciou esta quinta-feira a empresa polaca PERN.



"As causas do incidente não são conhecidas neste momento - o bombeamento na linha danificada foi imediatamente interrompido. A linha 2 da tubulação está a operar normalmente", disse a PERN num comunicado, acrescentando que a fuga foi detetada na noite de terça-feira.



No final de setembro, explosões submarinas de alta potência danificaram no Mar Báltico os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que liga a Rússia à Alemanha, provocando fuga de metano.

Washington e Moscovo acusaram-se mutuamente pela tentativa de sabotar os gasodutos construídos pela Rússia. Os confrontos entre os dois países prolongaram-se durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque, que fora convocada pela Rússia para discutir os problemas nos gasodutos.



Suécia e Dinamarca divulgaram um relatório provando que as fugas tinham sido provocadas por fortes explosões submarinas, no Mar Báltico.



Há vários anos que os Estados Unidos avisam a Alemanha dos riscos de ficar dependente da energia russa.



Os ataques aos oleodutos levaram as empresas de energia e os governos europeus a reforçar a segurança em torno desta infraestrutura energética.



Estes incidentes ocorreram após a invasão da Rússia à Ucrânia, em 24 de fevereiro, e a posterior aplicação de sanções aos russos - nomeadamente sobre os produtos petrolíferos - pelos países Ocidentais.