Polónia recusa disputar com Rússia jogo de qualificação para o Mundial do Catar

Milhares de refugiados ucranianos pedem asilo à Polónia © AFP

Por Lusa 26 Fevereiro, 2022 • 11:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polónia "não encara a hipótese de jogar a partida de qualificação" para o Mundial de futebol do Catar, previsto para 24 de março em Moscovo, disse hoje o presidente da federação polaca da modalidade.

"Trégua nas palavras, é tempo de agir. Em virtude da escalada da agressão da Federação Russa na Ucrânia, a equipa da Polónia não encara a hipótese de jogar a partida de qualificação contra a seleção da Rússia", escreveu Cezary Kulesza na sua conta na rede social Twitter.

No more words, time to act! Due to the escalation of the aggression of the Russian Federation towards Ukraine the Polish national team does not intend to play the play-off match against Russia. We are in talks with and federations to bring forward a joint statement to FIFA. - Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

O presidente da Federação de Futebol da Polónia considerou que esta "é a única decisão correta", acrescentando que está a trabalhar com as federações checa e sueca para apresentar uma posição comum à FIFA, o regulador do futebol a nível mundial.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram centenas de mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 100.000 deslocados no primeiro dia de combates.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a "operação militar especial" na Ucrânia visa "desmilitarizar e desnazificar" o seu vizinho e que era a única maneira de o país se defender, precisando o Kremlin que a ofensiva durará o tempo necessário, dependendo de seus "resultados" e "relevância".

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.