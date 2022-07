Polónia rejeita proposta da Comissão Europeia de reduzir em 15% consumo de gás natural

© AFP

Por Lusa 22 Julho, 2022 • 12:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polónia rejeita a proposta da Comissão Europeia (CE) de reduzir o consumo de gás natural em 15%, advertiu esta sexta-feira a ministra do Ambiente polaca, Anna Moskwa, na sua conta na rede social Twitter.

A Polónia aspira a uma "solidariedade real" que tenha em conta as necessidades do país, segundo a mensagem publicada pela ministra naquela rede social.

"A CE propõe um mecanismo de solidariedade do gás para os países porque a segurança energética dos que não têm gás está em risco. Haverá o mesmo mecanismo para as taxas do ETS (Mecanismo Europeu de Controlo das Emissões Poluentes). Porque na Polónia, este imposto enfraquece o setor da energia. Esperamos [pois] solidariedade real", escreveu Moskwa.

Tal como Portugal, Espanha e a Grécia, a Polónia confirmou a sua oposição à formulação da proposta de Bruxelas, que foi anunciada na quarta-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, sob o princípio da "solidariedade" entre os parceiros europeus.

Na quinta-feira, o ministro do Ambiente português, Duarte Cordeiro, reiterou a recusa da proposta da Comissão Europeia de impor uma redução de 15% no consumo de gás e contrapôs que Portugal entende que esta questão deve ser negociada no Conselho Europeu.

Komisja Europejska proponuje mechanizm solidarności gazowej państw, bo zagrożone jest bezpieczeństwo energetyczne tych, którym gazu brakuje. A czy powstanie taki sam mechanizm dla opłat ETS? Bo w PL to ten podatek osłabia naszą energetykę. Oczekujemy prawdziwej solidarności - Anna Moskwa (@moskwa_anna) July 21, 2022

"A proposta da Comissão Europeia, tal como está, não é aceitável para Portugal e há um processo negocial em curso", declarou.

Para a Polónia, a proposta da Comissão Europeia é ainda "seletiva" e exige "sacrifícios e solidariedade nalgumas áreas e não noutras" que afetam especialmente o país, nomeadamente o controlo das emissões de gases para travar o efeito de estufa, questão que preocupa Varsóvia devido à sua dependência energética do carvão.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, assegurou recentemente que a Polónia tem as suas reservas de gás "a 78%" da sua capacidade, em comparação com a média de 30% dos restantes países da União Europeia, questionando como é que estes depósitos seriam preenchidos "a 100%".

A Polónia, por outro lado, enfrenta a possibilidade de sofrer no próximo inverno de escassez de carvão, combustível a partir do qual obtém 70% da sua eletricidade e que aquece 35% das casas no país, mas cujos efeitos em termos de poluição põem em causa o cumprimento das metas europeias.

O porta-voz do Governo polaco, Piotr Müller, por seu turno, acusou há alguns dias a Alemanha de exigir uma "solidariedade seletiva" e que esta só é "conveniente para os seus interesses".

"Gostaria de ver a mesma solidariedade do lado alemão na questão do fornecimento de armas ao leste da Ucrânia para contribuir para a segurança europeia", assinalou Müller.