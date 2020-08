Polónia soma novo recorde diário com 680 contágios nas últimas 24 horas

O número de mortes situa-se em 1738 © Leszek Szymanski/EPA

A Polónia registou 680 novos casos da doença Covid-19 nas últimas 24 horas, sendo a quarta vez em menos de uma semana que o país assiste a um aumento de infeções diário desde o início da pandemia.

O total de casos até ao momento é de 48 149, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelas autoridades de saúde polacas. O número de mortes situa-se em 1738, seis das quais nas últimas 24 horas.

O aumento surge depois dos três anteriores verificados na semana passada, com 615 novos casos na quinta-feira, 657 na sexta-feira e 658 no sábado.

As autoridades polacas atribuem este aumento a vários surtos entre trabalhadores das minas e as pessoas com as quais entram em contacto.

O primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, alertou na sexta-feira acerca da possibilidade de impor quarentena aos viajantes procedentes de alguns países europeus com uma alta incidência de infeções, apesar de não ter especificado quais.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 694 mil mortos e infetou mais de 18,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.