Poluição atmosférica na origem da morte de 476 mil recém-nascidos

Poluição do ar continua a ser um fator chave nas mortes das crianças mais jovens © Maria João Gala/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 21 Outubro, 2020 • 11:01

A poluição atmosférica matou quase 500 mil recém-nascidos em 2019, revela um novo estudo. Ao todo, 476 mil bebés não resistiram, com a maior parte dos óbitos registados na Índia e na África Subsariana e dois terços dessas mortes causadas pela libertação de gases nocivos.

A AFP dá conta do estudo State of Global Air 2020, que reporta ainda que 116 mil crianças indianas morreram devido à poluição do ar no primeiro mês de vida e 236 mil morreram na África Subsariana, mediante as mesmas condições.

As estimativas foram calculadas pelo Health Effects Institute (HEI), nos Estados Unidos, e pelo projeto Global Burden of Disease do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde. Os autores revelam ter-se baseado em evidências crescentes de uma relação entre a exposição das mães durante a gravidez à poluição do ar e o aumento do risco de os bebés nascerem com baixo peso ou muito cedo, dando origem a partos prematuros.

Ambos os fatores estão associados a complicações graves e são responsáveis pela grande maioria das mortes neonatais em ambas as regiões. O State of Global Air 2020 também apresenta estimativas da percentagem dessas mortes devido à poluição do ar em ambiente doméstico, com riscos especialmente altos para crianças nascidas no Sul da Ásia e na África Subsariana. Embora tenha havido uma redução lenta e constante na dependência das famílias de combustíveis de baixa qualidade, a poluição do ar, em resultado do uso dessas fontes de energia, continua a ser um fator chave nas mortes das crianças mais jovens.

O relatório aponta que a poluição atmosférica desencadeou 6,7 ​​milhões de mortes em todo o mundo em 2019, tornando-se a quarta principal causa de morte, apenas atrás da hipertensão, condições decorrentes do tabagismo e obesidade. Os investigadores assinalaram ainda que, embora a pandemia de Covid-19 tenha causado custos sociais significativos, "muitos países do mundo experienciaram céus azuis e noites estreladas, muitas vezes pela primeira vez em muitos anos". Esses ganhos, no entanto, duraram pouco. "O céu azul foi um lembrete do que a poluição nos roubou", alerta Dan Greenbaum, presidente do HEI.