"A cidade é uma câmara de gás." Nova Deli em "estado de emergência de saúde pública"

Por TSF 01 Novembro, 2019 • 16:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O nevoeiro branco engoliu a cidade e as autoridades decretaram estado de emergência de saúde pública em Nova Deli. A capital da Índia está habituada a níveis elevados de poluição, mas desta vez o nevoeiro espesso surpreendeu e enfureceu a população.

Pub Pub

"A cidade é uma câmara de gás", escreveu na rede social Twitter Arvind Kejriwal‏, o chefe do Governo de Nova Deli.

Pub Pub

As escolas estão encerradas, as obras paradas durante uma semana e o fogo-de-artifício foi proibido, cumprindo-se a ordem decretada pelo Supremo Tribunal. O Governo distribuiu cinco milhões de máscaras nas escolas.

De acordo com a BBC , a qualidade do ar piora todos os anos em novembro, sempre que os estados vizinhos do Punjab e de Haryana realizam queimadas para limpar os campos e o fogo-de-artifício, lançado na festa hindu do Diwali, celebrado a 27 de outubro, só agravou a situação, aumentando a poluição que é provocada pelo pó das milhares de construções, das fábricas e dos 20 milhões de carros que circulam na capital indiana.

É na Índia que localizamos 15 das 20 cidades mais poluídas do mundo, estimando-se que 700 milhões de habitantes estejam expostos a níveis tóxicos de poluição.