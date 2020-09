Pompeo diz que envenenamento de Navalny pode ter sido orquestrado por "responsáveis" russos

© Nicholas Kamm/AFP

Por Lusa 10 Setembro, 2020 • 07:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O envenenamento do opositor russo Alexei Navalny foi orquestrado provavelmente por "altos responsáveis" do governo russo, disse na quarta-feira o chefe da diplomacia dos EUA, Mike Pompeo.

Estas declarações de Pompeo aumentam a pressão sobre Moscovo.

"Quando [as pessoas] veem os esforços feitos para envenenar um dissidente, e admitem que há fortes possibilidades de isso vir de altos responsáveis russos, penso que não é bom para o povo russo", disse o secretário de Estado norte-americano.

Pompeo reafirmou que Washington e os seus aliados europeus queriam todos ver a Federação Russa "exigir contas aos responsáveis". Acrescentou que os norte-americanos procurarão identificar os culpados.

"É qualquer coisa que vamos ver, avaliar e garantimos-vos que vamos fazer o que temos a fazer para reduzir as probabilidades de que isto se volte a repetir", adiantou Pompeo.

Na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump, acusado com frequência de laxismo face ao chefe de Estado russo, Vladimir Putin, explicou que ainda não tinha visto provas do envenenamento de Navalny, apesar de a Alemanha já ter afirmado que tinha sido empregue um agente neurotóxico "de tipo Novitchok".

A Federação Russa assegura que os seus médicos não detetaram qualquer traço de veneno no organismo de Navalny e colocou reservas à versão dos europeus, classificando-a como uma "campanha de desinformação" para lhe imporem mais sanções.

Na terça-feira, os membros do G7 exortaram Moscovo a levar "com urgência" os autores do "envenenamento confirmado" de Navalny, denunciando como "inaceitável" qualquer uso de armas químicas.

Alexei Navalny, de 44 anos, atualmente em tratamento na Alemanha após ter sido inicialmente hospitalizado na Rússia, foi vítima de um ataque com um agente nervoso do tipo Novichok, de acordo com o Governo alemão.

Por sua vez, a Rússia insiste que nenhum vestígio de veneno foi detetado pelos médicos russos no corpo de Navalny e exige ter todas as informações, que a Alemanha ainda não forneceu, de acordo com Moscovo.