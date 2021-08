"Ponte aérea" para retirar afegãos entrou este sábado na fase final

© EPA

A "ponte aérea" para fazer sair os afegãos que desejam fugir do novo regime taliban entrou este sábado na fase final, a três dias da data prevista para a retirada dos soldados norte-americanos do Afeganistão.

A maioria dos países da Aliança Atlântica (NATO) já terminou as operações no aeroporto Hamid Karzai, em Cabul, onde se aglomeraram milhares de afegãos na tentativa de deixar o país, depois de os taliban (extremistas) terem reconquistado a capital ao fim de 20 anos.

A gigantesca "ponte aérea" permitiu a retirada de cerca de 112 mil estrangeiros e afegãos desde 14 de agosto, véspera da tomada de Cabul pelos taliban, e perto de 117.500 desde o fim de julho, de acordo com o mais recente balanço divulgado pela administração norte-americana.

Portugal recebeu, até agora, 61 refugiados afegãos.

Um grupo de 37 refugiados afegãos, retirados de Cabul, chegou hoje a Lisboa, disse à Lusa fonte do Ministério da Defesa Nacional, depois de na véspera terem aterrado 24 cidadãos afegãos, e suas famílias, que colaboraram com as forças portuguesas que estiveram em missão no Afeganistão e que foram resgatados por quatro militares portugueses deslocados à capital afegã para apoiar a retirada de afegãos do país.

Segundo a agência noticiosa AFP, que cita fontes norte-americanas, cerca de 5.400 pessoas estavam hoje de manhã concentradas no complexo do aeroporto internacional de Cabul, na expectativa de embarcarem num avião.

Temendo um novo atentado suicida, como o que sucedeu na quinta-feira, reivindicado por um braço do grupo 'jihadista' Estado Islâmico e que matou pelo menos 170 pessoas e feriu 150 no aeroporto, os militares norte-americanos começaram a sua retirada final do Afeganistão, de acordo com a agência noticiosa americana AP.

Os corpos dos 13 soldados norte-americanos que sucumbiram no atentado já seguiram para os Estados Unidos, indicou hoje o Pentágono.

Os taliban retomaram Cabul em 15 de agosto, concluindo uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001.

A tomada da capital pôs fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e aliados na NATO, incluindo Portugal.