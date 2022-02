Ponte na fronteira entre Canadá e EUA reabre após protestos contra restrições anti-Covid

Protestos contra as restrições causadas pela Covid-19, em Otawa © AFP

Por Clara Maria Oliveira com agências 14 Fevereiro, 2022 • 07:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Ponte Ambassador, um dos pontos de fronteira entre o Canadá e os EUA, reabriu este domingo, quase uma semana depois do início dos protestos de camionistas contra as restrições anti-Covid-19. A operação terminou com várias detenções no local.

O bloqueio da ponte que, segundo a AFP, garantia 25% do fluxo de trocas entre ambos os países, interrompeu diversas atividades comerciais e forçou à suspensão de atividades em empresas e parou ou cancelou a produção de alguns produtos.

Os protestos começaram na cidade canadiana de Otawa, mas alguns camionistas em França, nos Países Baixos ou na Suíça reproduziram a ideia e já há um evento marcado para março, nos Estados Unidos da América.

The Ambassador Bridge is now open. There is no eastbound or westbound access onto Huron Church Rd. from the expressway to Wyandotte. Thank you for your patience. https://t.co/8rQABSQVoj - Windsor Police (@WindsorPolice) February 14, 2022

"A Ponte Ambassador está aberta à circulação, voltando a existir uma livre circulação do comércio entre os EUA e o Canadá", congratulou a companhia internacional das pontes de Detroit.

Num tweet, os serviços da fronteira do Canadá confirmaram a reabertura, mas diz que as viagens não essenciais devem ser "evitadas".

A polícia começou a fazer detenções e a remover camiões na cidade de Detroit, nos EUA, no sábado, o que deixou a ponte sem qualquer obstrução.

No domingo, a polícia garantiu que foram detidas entre 25 a 30 pessoas na operação.

O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse que "o conflito tem de acabar", mas foi alvo de críticas pela lentidão na resposta.