Dois mortos e vários feridos após ponte desabar no oeste da Grécia

Uma ponte em construção desabou parcialmente este domingo em Patras, no oeste da Grécia, deixando várias pessoas presas e feridas sob os escombros, disseram as autoridades à AFP. De acordo com fonte policial, citada pela AFP, há registo de pelo menos duas vítimas mortais e uma dezena de feridos.

"Há pessoas presas, mas não sabemos quantas", disse um porta-voz dos bombeiros, enquanto um porta-voz da polícia especificou alguns minutos depois que havia "feridos".

As equipas de resgate iniciaram as buscas por possíveis vítimas ou sobreviventes entre os escombros, de acordo com os serviços de emergência, em declarações à cadeia de televisão grega MEGA.

A ponte estava prestes a ser demolida devido à sua instabilidade e no momento do desabamento estavam sobre ela duas máquinas pesadas, incluindo uma grua.

Foram já iniciadas investigações para esclarecer as causas do desabamento.

Notícia atualizada às 14h56