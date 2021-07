"Pontual", "simpático" e "profissional". Quem é Sérgio Alfieri, o médico que operou o papa?

Papa Francisco © Ayman Henna/AFP

Sérgio Alfieri é o melhor especialista italiano em complicações do sistema digestivo, pelo menos é assim que é visto entre a sua classe o médico que operou o papa Francisco.

De resto, as mãos deste italiano já fizeram mais de nove intervenções cirúrgicas. Em muitas delas terá usado a técnica mini invasiva, que ele próprio desenvolveu para operar o cólon.

Através de pequenos cortes no abdómen e com ajuda da robótica, a técnica é eficaz em 85% dos casos.

Não se sabe, no entanto, se foi com ela que o cirurgião operou o papa. Certo é que a intervenção teve lugar no décimo piso do hospital da fundação Gemelli, o mesmo em que João Paulo II foi operado várias vezes.

A operação de urgência ao produtor do filme "A Vida é Bela", Vittorio Cecchi Gori, era até agora a mais mediática na carreira do clínico. "Pontual", "simpático" e "profissional" são elogios que muitos dos doentes deixam ao coordenador das cirurgias do cólon e do pâncreas, do instituto Gemelli.

O romano, de 54 anos, é professor catedrático na Universidade Católica, a mesma em que se licenciou, com distinção, em medicina.

Na altura conseguiu 110 votos (o máximo possível) e o aplauso do júri. Já lá vão quase trinta anos desde que defendeu a tese. Agora, dirige o centro de pesquisa da fundação Gemelli e conta várias passagens por centros de investigação nos Estados Unidos e em Inglaterra, pesquisas essas que resultaram em quase 150 artigos científicos.

Nos últimos anos, Alfieri tem tentado descobrir a relação entre o internamento e as complicações nas cirurgias do cólon, mas ainda sem conclusões. Em 2020, por causa da pandemia, ajudou a farmacêutica Johnson & Johnson a desenvolver uma aplicação para acompanhar à distância doentes com tumores no pâncreas.