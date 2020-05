Popularidade de Bolsonaro cai. Brasileiros desaprovam atuação durante pademia

Estudo mostra popularidade de Bolsonaro em queda © Evaristo Sá/AFP

O apoio ao Governo liderado por Jair Bolsonaro caiu nas últimas semanas, consequência da ação do presidente do Brasil na crise da pandemia de Covid-19.

O estudo da CNT/MDA, revelado esta terça-feira pela imprensa brasileira, indica que a popularidade de Bolsonaro caiu para os níveis mais baixos desde a sua eleição

Cerca de 43% dos inquiridos consideram a ação do governo tem sido "má" ou "péssima", quando em janeiro, 30% dos brasileiros inquiridos por esta mesma sondagem desaprovavam a ação do Governo.

Quanto à figura do presidente, a aprovação a Jair Bolsonaro cai dos 47,8% para apenas 32% desde janeiro. Mais de metade dos inquiridos, 55,4%, desaprovam as ações do presidente brasileiro.

Entre os brasileiros inquiridos, 67,3% concordam com as medidas de distanciamento social impostas, sobretudo, pelos estados federais.

Apenas 2,6% dos brasileiros acreditam que o distanciamento social não é necessário, e 29,3% consideram que deve ser apenas regra para quem está entre os grupos de maior risco.