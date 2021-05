Por menos de mil euros. Europol alerta para armas feitas em casa com impressoras 3D

O alerta foi dado pela Europol, durante um seminário em Portugal © Remko de Waal/AFP

O alerta é da Europol. Há pessoas na Europa a fabricar armas de fogo em casa a partir de impressoras 3D, por menos de mil euros. A impressora 3D custa cerca de 200 euros. O material plástico compra-se por 20 euros o quilo e os programas de impressão podem ser descarregados em plataformas na internet.

São armas sem número de série e por isso impossíveis de rastrear, o que está a preocupar a polícia. O Jornal de Notícias (JN) escreve que o alerta foi dado pela Europol num seminário realizado em Portugal, com a PSP a confirmar que se trata de uma "ameaça emergente" com tendência de crescimento.

Durante o seminário, a Europol mostrou uma arma produzida numa impressora tridimensional usada no atentado a uma sinagoga na Alemanha em 2019 e outras três armas apreendidas na Finlândia este ano.

São armas que podem custar entre mil a três mil euros. Ainda não foram identificadas em Portugal, mas ao JN as autoridades garantem estar atentas à tendência que já se alastra pela Europa.

A primeira arma feita a partir de uma impressora 3D apareceu em 2013, mas este modelo tinha falhas

apesar de ter capacidade para disparar munições reais. Com a evolução tecnológica, os modelos foram ficando cada vez mais robustos, com um grupo de radicais que apoia a livre posse de arma a publicar online

projetos, instruções e vídeos de como produzir armas semi-automáticas capazes de disparar rajadas de munições com calibre de guerra.

Ainda assim, são armas que apresentam perigos para quem as usa. A força do disparo pode fazer com que a arma colapse e o material plástico pode amolecer devido às altas temperaturas.

Durante este seminário, a Europol alertou também para a venda de armamento pesado nos Balcãs, incluindo granadas de mão a menos de cinco euros a unidade.