"Porque não?" Zelensky abraça jornalista após pedido em conferência de imprensa

O Presidente ucraniano está de visita ao Reino Unido e, durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro britânico, Volodymyr Zelensky recebeu uma pergunta inusitada.

"Senhor Presidente, gostaria de pedir-lhe para abraçá-lo, mas não me é permitido", disse uma jornalista da BBC Ucrânia, antes de formular a questão.

Instantaneamente, o líder ucraniano respondeu "porque não?" e dirigiu-se à jornalista para a abraçar. De regresso ao púlpito, ainda brincou com a situação, dizendo: "Segurança."

"Mr President, I would really like to hug you but I am not allowed"



"Why not?"



President Volodymyr Zelenskiy hugs a reporter during a press conference with UK Prime Minister Rishi Sunak https://t.co/oRP3b0IbBf pic.twitter.com/b4PVCTF04l - Bloomberg UK (@BloombergUK) February 8, 2023

Os outros jornalistas na sala aplaudiram o momento e vários, na sua vez de fazer perguntas, afirmaram que no final também gostariam de abraçar o Presidente ucraniano.

Na conferência de imprensa propriamente dita, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, insistiu que "nada está excluído" em termos do fornecimento à Ucrânia de aviões de combate, mas sublinhou que a prioridade é reforçar a defesa antiaérea e mísseis de longo alcance.

"Quando se trata da prestação de assistência militar à Ucrânia, nada está fora da mesa", afirmou Sunak, numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após uma visita a uma base militar no sul de Inglaterra onde soldados ucranianos estão a ser treinados pelas forças armadas britânicas.

O chefe de governo britânico disse que o que discutiu com Zelensky é que "as necessidades mais imediatas são [sistemas de] defesa antiaérea e mísseis de longo alcance".