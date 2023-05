Portas eletrónicas avariadas provocam caos nos aeroportos do Reino Unido

© Andrew Caballero-Reynolds/AFP

O caos instalou-se na última madrugada no Reino Unido. As portas eletrónicas que existem nos portos e aeroportos, entre os quais Heathrow, Manchester e Gatwick, e que permitem entradas e saídas mais rápidas do país estão todas avariadas.

De acordo com a BBC, o problema ainda não foi resolvido, por isso, os agentes de fronteira têm de ver os documentos das pessoas de forma manual, um a um.

Esta situação está a causar atrasos nas chegadas aos aeroportos do Reino Unidos, bem como filas de trânsito nas autoestradas de acesso a Dover.

Já se previa que esta seria uma altura movimentada nos portos, aeroportos e estradas do Reino Unido devido ao fim de semana prolongado.

Segundo a BBC, o Ministério do Interior já está a trabalhar com as companhias aéreas e operadores portuários para minimizar o problema.