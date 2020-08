Porto da capital do Líbano recebe primeiro navio após explosões

© Wael Hamzeh/EPA

O porto de Beirute recebeu esta segunda-feira primeira embarcação a ancorar nas suas águas após a devastadora explosão neste terminal na passada terça-feira, que destruiu os bairros vizinhos e causou 160 mortos e seis mil feridos.

O navio "Vessel Electra" chegou à capital do Líbano com 400 contentores e atracou na área de desembarque do porto, anunciou o canal de televisão local LBCI.

A chegada ocorreu após a designação de um novo diretor do porto, depois do anterior ter sido detido no âmbito da investigação da explosão de 2.750 toneladas de nitrato de amónio, substância química perigosa, confiscada pelas autoridades libanesas e armazenada na infraestrutura portuária há cerca de seis anos.

No total, 16 pessoas estão sob prisão domiciliária no âmbito do inquérito, tendo a procuradoria ouvido hoje responsáveis da segurança do Estado.

A catástrofe, que deixou até 300 mil pessoas desalojadas, exacerbou a indignação de uma população já mobilizada desde o outono de 2019 contra os líderes libaneses, acusados de corrupção e ineficácia, e hoje, pelo terceiro dia consecutivo, dezenas de manifestantes envolveram-se em confrontos com as forças de segurança libanesas no centro da capital.

O primeiro-ministro libanês, Hassan Diab, anunciou a demissão do governo, após quatro ministros já terem apresentado a sua demissão desde domingo, assim como pelo menos nove deputados.

"A catástrofe que atingiu os libaneses (...) aconteceu devido à corrupção endémica na política, na administração e no Estado", disse Diab.