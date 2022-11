Portugal acolhe em 2024 fórum da Aliança das Civilizações da ONU

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho © Manuel de Almeida/Lusa

Portugal vai acolher a próxima reunião do Fórum da Aliança das Civilizações, em 2024, anunciou esta terça-feira o ministro os Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que participa na edição deste ano, a decorrer na cidade marroquina de Fez.

"Tive a oportunidade de anunciar aqui no Fórum da Aliança das Civilizações em Fez, em Marrocos, que Portugal irá acolher a próxima reunião, que será em 2024", revelou o ministro.

O ministro participa no 9.º Fórum da Aliança das Civilizações das Nações Unidas (UNAOC), que se realiza hoje e quarta-feira na cidade marroquina de Fez.

A proposta para a realização da próxima reunião em Portugal, que partiu do chefe da diplomacia portuguesa, "foi recebida por aclamação pelos presentes, o que tem muito a ver com a reputação que Portugal tem no sistema internacional", considera Gomes Cravinho.

Esta reputação, referiu, é a de "um país que sabe fazer pontes interculturais, que sabe combater os extremismos, que têm sido uma característica dos tempos mais recentes, e que tem a disponibilidade e a capacidade para fazer a diferença num sistema internacional cada vez mais marcado por divergências e conflitos".

O trabalho da Aliança das Civilizações, realçou, "é infelizmente um trabalho cada vez mais necessário, porque vivemos num mundo com cada vez maior conflitualidade intercultural".

O chefe da diplomacia portuguesa referiu-se ainda aos "mecanismos de desinformação (...) um vírus que muitos países procuram combater e que tem contribuído, infelizmente, para um mundo bastante diferente daquele que tinha sido imaginado por Jorge Sampaio quando desempenhou as funções de Alto Representante para a Aliança das Civilizações".

A Aliança das Civilizações tem como missão promover o diálogo e o entendimento entre comunidades e tradições culturais e religiosas distintas, bem como enquadrar a luta contra extremismos numa lógica de prevenção, reunindo, para isso, líderes políticos, altos responsáveis das Nações Unidas, centros de investigação e representantes da sociedade civil.

Entre as várias sessões plenárias na edição deste ano, o ministro intervirá no segmento ministerial do Grupo de Amigos desta Aliança e no debate interativo sobre a prevenção e o combate ao extremismo violento, no contexto de ameaças novas e emergentes.

À margem desta reunião, o chefe da diplomacia portuguesa manterá ainda encontros bilaterais com vários homólogos.