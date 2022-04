Portugal "alinhado" com novas sanções à Rússia, piloto sem contrato após saudação nazi e outros destaques TSF

Kherson e Mariupol são as cidades com mais crianças em risco de fome © Sergey Bobok/AFP

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, participou esta segunda-feira na reunião de governantes da mesma pasta da União Europeia. À entrada, Gomes Cravinho confirmou a existência de negociações para novas sanções à Rússia que abranjam o petróleo e garantiu que Portugal está alinhado com a medida.

Já o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, acusou a Rússia de estar a provocar "a fome no mundo", por causa da guerra na Ucrânia. O Alto Responsável da União Europeia para a Política Externa diz que "a Rússia está a colocar bombas nos campos da Ucrânia, os navios de guerra russos estão a bloquear dezenas de barcos carregados de trigo".

Já a UNICEF avisa que quase metade das 3,2 milhões de crianças ucranianas que ainda estão no país estão em risco de não ter comida e água suficiente. As cidades de Kherson e Mariupol são as mais afetadas pelo problema.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras comunicou ao Ministério Público que 360 crianças ucranianas refugiadas em Portugal entraram no país sem os pais ou representantes legais. Segundo a autoridade, foram autorizados mais de dez mil pedidos de proteção temporária de menores vindos da Ucrânia.

O jovem piloto russo de 15 anos que no fim de semana venceu a etapa de Portimão do Europeu de karting e celebrou com uma saudação nazi está a ser alvo de um processo pela Federação Internacional do Automóvel (FIA). A equipa Ward Racing anunciou a "rescisão do contrato de corrida" com Artem Severiukhin, que correu sob bandeira italiana.

Na sexta-feira à noite, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas de emergência para conter o impacto dos preços da energia em Portugal. Conheça os eixos em que assentam as medidas do novo Governo.

Esta segunda-feira, o Governo também apresentou as linhas gerais da proposta para o Orçamento do Estado de 2022 aos partidos políticos com representação parlamentar. À saída, as outras forças políticas apontaram críticas à proposta, desde um "regresso encapotado" da austeridade à falta de resposta aos problemas centrais do país.

Este domingo foi dia de eleições presidenciais em França que ditaram uma disputa entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen na segunda volta. Segundo os resultados finais, conhecidos apenas esta segunda-feira, o atual presidente conseguiu 27,84% dos votos, enquanto a candidata da União Nacional, de extrema-direita, recolheu 23,15%. Jean-Luc Mélenchon, ficou pelo terceiro ligar, com 21,95%.

A proteção civil mantém a ilha de São Jorge sob vigilância "com tranquilidade". A ilha açoriana continua no nível de alerta V4 (ameaça de erupção) de um total de sete, em que V0 significa "estado de repouso" e V6 "erupção em curso".

De cada vez que existe uma troca de Governo, mesmo que seja do mesmo partido, o Diário da República enche-se de louvores dos ministros e secretários de Estado que saem ou mudam de funções a quem os acompanhou na última legislatura. "É uma tradição e é uma boa tradição. Quem trabalhou, gosta de ver esse reconhecimento", explica à TSF Helena Rodrigues, do Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado.