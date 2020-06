Portugal arrisca-se a receber cor amarela nos "corredores aéreos" do Reino Unido

A BBC, no sábado, dizia que Portugal devia ficar de fora da via verde © David Arquimbau Sintes/EPA

Nem vermelho, nem verde. Portugal arrisca-se a receber cor amarela das autoridades inglesas no novo sistema que o Governo de Londres está a planear para que os cidadãos nacionais do Reino Unido possam fazer férias fora sem ficar de quarentena quando regressam ao país de origem.

A dúvida sobre a posição de Portugal nesta lista arrasta-se há dias para receio de quem trabalha no turismo. A BBC, no sábado, dizia que Portugal devia ficar de fora da via verde. Este domingo, o El País diz que Portugal deve receber uma luz amarela.

Segundo o jornal espanhol, os turistas que venham a Portugal não têm de fazer uma quarentena quando regressam, mas apenas "preencher um formulário para ajudar a localizar a pessoa em caso de infeção".