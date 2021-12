Portugal com 14 casos de variante Ómicron num total de 59 na Europa

© Kostas Tsironis/EPA

Portugal tem agora 14 casos confirmados da variante Ómicron do SARS-CoV-2, considerada de preocupação, anunciou esta quarta-feira o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), falando num total de 59 pessoas infetadas com esta estirpe na Europa.

Numa atualização epidemiológica publicada ao início da tarde, que tem por base dados facultados ao ECDC pelos Estados-membros da União Europeia e Espaço Económico Europeu (UE/EEE) até às 12h00 (hora de Bruxelas, menos uma em Portugal), esta agência europeia informa que "15 casos adicionais da variante de preocupação Ómicron foram confirmados, elevando o total para 59".

Em concreto, "os casos foram comunicados por 11 países da UE/EEE: Áustria (3), Bélgica (2), República Checa (1), Dinamarca (4), França (1, na Reunião), Alemanha (9), Itália (4), Países Baixos (16), Portugal (14), Espanha (2), e Suécia (3), de acordo com informações de fontes públicas", precisa o ECDC.

Isto significa que Portugal, agora com 14 casos da estirpe Ómicron, é o segundo país da UE/EEE com mais casos.

O centro europeu explica que "a maioria dos casos confirmados tem um historial de viagens para países da África Austral, tendo alguns efetuado voos de ligação para outros destinos entre África e a Europa".

Além disso, "todos os casos para os quais existe informação disponível sobre gravidade foram assintomáticos ou ligeiros", destaca o organismo europeu, frisando que, "até à data, não foram comunicados quaisquer casos graves ou mortes entre estes casos".

A estes acrescem "vários casos prováveis de toda a região, mas estão ainda sob investigação", conclui o ECDC.

Fora da UE/EEE, foram detetados 12 casos em territórios como Austrália, Botswana, Brasil, Canadá, Hong Kong, Israel, Japão, Nigéria, Arábia Saudita, África do Sul, Suíça, e Reino Unido, de acordo com a mesma atualização epidemiológica do centro europeu.

A covid-19 provocou pelo menos 5.214.847 mortes em todo o mundo, entre 262.269.390 infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul.

