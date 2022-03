Portugal considerado "hostil" por Moscovo. "A Rússia fará seguramente uma retaliação simétrica"

© AFP

Portugal é um dos países considerados como "hostis" pela Rússia. Este é uma resposta expectável de Moscovo depois das sanções impostas pelo Ocidente após a invasão da Ucrânia, considera o embaixador Francisco Seixas da Costa.

"A Rússia fará seguramente uma retaliação simétrica", explica o diplomata, que faz referência à "natureza comercial" das sanções impostas pela União Europeia e outro países, como os EUA e o Canadá.

Contudo, Seixas da Costa acredita que a tomada de posição da Rússia não deverá ser muito preocupante para Portugal. "É algo de simétrico, acho que não é nada de especial. Se nestas retaliações houver a questão de investimentos direto estrangeiro, aí pode ser por o problema como é que cada país, pode vir ou não ser prejudicado."

Desde o início da invasão, o rublo russo já perdeu 80% do valor face ao dólar e ao euro e os países agora declarados como hostis podem vir a receber pagamentos de dívidas na divisa russa.

Ora o embaixador Seixas da Costa afirma, no entanto, que não deve haver muitas empresas portuguesas afetadas e, no que diz respeito aos investimentos privados portugueses, estarão protegidas no quadro da União Europeia.

