Portugal defende "agenda positiva" entre Turquia e UE

Portuguese Minister for Foreign Affairs Augusto Santos Silva presents the priorities of Portugal' Presidency of the European Union in front of the Foreign Affairs committee of the European Parliament in Brussels, Belgium, 26 January 2021.

O presidente turco quer normalizar as relações com a União Europeia e a presidência portuguesa defende uma agenda positiva entre a Turquia e o bloco europeu. Tayyp Erdogan propõe o final de março (25 e 26) para uma cimeira conjunta.

A política externa europeia depende do Alto Representante e do Conselho Europeu, mas Augusto Santos Silva, ouvido pela TSF, garante que Portugal tudo vai fazer para que seja possível esse bom relacionamento entre Ancara e os 27.

Mas, avança o Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, é preciso que a Turquia dê passos nesse sentido: "do ponto de vista da presidência rotativa e no quadro das nossas responsabilidades, tudo faremos para que haja uma agenda positiva no relacionamento entre a UE e a Turquia".

Na perspetiva da presidência portuguesa, de acordo com Augusto Santos Silva, "isso implica que a Turquia deve terminar com todos os atos que desafiam as regras vigentes do direito internacional, que deve cessar todas as provocações dirigidas contra Estados membros da UE e deve trabalhar connosco nas diferentes dimensões do agendamento bilateral".

O chefe da diplomacia portuguesa faz referência a questões que vão "desde as condições de estabilidade no Mediterrâneo Oriental, às questões do respeito pelo direito internacional dos mares, às questões da gestão dos fluxos migratórios e também no apoio do acolhimento de refugiados, bem como às questões que se prendem com a posição da Turquia como país candidato à UE".

O Ministro dos Negócios Estrangeiros destaca também os progressos que têm acontecido nas últimas semanas: "foi muito importante que Grécia e Turquia pudessem retomar conversações ao nível diplomático, que estavam, aliás, suspensas desde 2016; foi muito importante que a Turquia se tivesse abstido de realizar missões com navios de exploração de recursos gasíferos em águas disputadas." Santos Silva considera que foi igualmente "muito importante que o presidente Erdogan e o MNE da Turquia tivessem palavras que representam uma de-escalada ou uma contenção num conflito verbal que não aproveitava a ninguém, agora nós precisamos de gestos e de passos mais concretos".

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, garantiu hoje estar "determinado" a normalizar as relações com o bloco comunitário, mostrando interesse numa cimeira entre as duas partes durante a presidência portuguesa do Conselho da UE, reiterando "o seu desejo de que seja organizada uma cimeira Turquia-UE antes do fim da presidência portuguesa", como se pode ler num comunicado do chefe de Estado turco, citado pela agência AFP, depois de uma reunião remota entre Erdogan e a chanceler alemã, Angela Merkel.

O Conselho Europeu de março discutirá as relações com a Turquia e vai apreciar um relatório do Alto Representante para a política externa, Josep Borrell.

(Em atualização)