"Portugal é um pilar muito importante da ONU." Guterres recebe nova embaixadora portuguesa

António Guterres, secretário-geral da ONU © Heinz-Peter Bader/EPA

Por Lusa 17 Maio, 2022 • 22:56

A embaixadora Ana Paula Zacarias apresentou esta terça-feira as credenciais de representante permanente portuguesa junto das Nações Unidas ao secretário-geral António Guterres, que sublinhou a importância de Portugal como "pilar da ONU".

Numa cerimónia na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, onde a Lusa esteve presente, a diplomata portuguesa ouviu Guterres dizer que está convencido de que as excelentes relações entre Portugal e as Nações Unidas "vão conseguir desenvolver-se ainda mais" com a chegada de Ana Paula Zacarias.

"Portugal é um pilar muito importante da ONU", disse o secretário-geral da organização.