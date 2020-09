Portugal excluído do corredor aéreo da Irlanda do Norte

A decisão da Irlanda do Norte sucede à tomada por Inglaterra © LUSA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 11 Setembro, 2020 • 11:10 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal, juntamente com a Hungria, foi incluído na lista de quarentena da Inglaterra e da Irlanda do Norte. Qualquer viajante oriundo de Portugal que chegar a partir das 04h00 de sábado à Irlanda do Norte terá de se isolar por duas semanas. A restrição não se aplica a viajantes que regressem da Madeira e dos Açores, avança a SkyNews.

A decisão da Irlanda do Norte sucede à tomada por Inglaterra. A informação de que Portugal foi excluído do corredor aéreo inglês foi avançada pelo ministro britânico dos Transportes na quinta-feira, também com a ressalva de que a Madeira e os Açores continuariam a fazer parte da lista de destinos seguros.

Os viajantes que regressarem a Inglaterra provenientes de Portugal continental ficam, novamente, obrigados a uma quarentena de 14 dias. A medida entra em vigor no sábado, tal como a adotada pela Irlanda do Norte.

"Os dados mostram que temos de remover Portugal (sem os Açores e a Madeira) da lista de Corredores de Viagem para manter todos seguros. Quem chegar a Inglaterra a partir desse destino depois das 04h00 de sábado, tem de se isolar por 14 dias", pode ler-se numa publicação de Grant Shapps no Twitter.

Data shows we need to remove PORTUGAL (minus the AZORES and MADEIRA), HUNGARY, FRENCH POLYNESIA and REUNION from the Travel Corridor list to keep everyone safe. If you arrive in England from these destinations after 4am Saturday, you will need to self-isolate for 14 days. - Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) September 10, 2020

Marcelo Rebelo de Sousa considerou a decisão injusta e o Governo, pela voz de Augusto Santos Silva, lamentou então as novas diretrizes vindas de Inglaterra.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19