Portugal não cancela voos mas segue com atenção situação Reino Unido

Por Teresa Alves 20 Dezembro, 2020 • 13:55

Portugal segue "com atenção" a evolução da situação epidemiológica no Reino Unido e está a privilegiar a "cooperação estreita" entre as autoridades de saúde dos dois países.

Em causa está a descoberta da nova variante do SARS-CoV-2 no Reino Unido, que é mais facilmente transmissível embora não haja provas de que seja mais letal ou que possa ter impacto na eficácia das vacinas desenvolvidas.

Em nota enviada à TSF, o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que a posição portuguesa é de privilegiar as medidas de proteção tomadas universalmente, em vez de restringir em demasia as possibilidades de circulação de pessoas que tem de viajar por razões essenciais.

Ainda assim, o MNE promete seguir com atenção a evolução da situação epidemiológica do Reino Unido, privilegiando a cooperação estreita entre as autoridades de saúde dos dois países.

Este domingo, Bélgica, Itália e os Países Baixos anunciaram a suspensão das ligações aéreas e marítimas provenientes do Reino Unido, enquanto a Alemanha está a encarar "seriamente" essa possibilidade.

Em Berlim, fonte do Ministério da Saúde alemão indicou que o Governo está a encarar "seriamente" a suspensão dos voos provenientes do Reino Unido e ainda da África do Sul, o país africano com maior número de infeções.