Portugal recebe voo humanitário com 170 refugiados ucranianos na quinta-feira

© Ludovic Marin/AFP

Por Guilherme de Sousa 20 Dezembro, 2022 • 10:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal recebe na próxima quinta-feira 170 refugiados ucranianos provenientes da Moldova. Este é o sexto voo humanitário organizado pela Associação Ukrainian Refugee UAPT. O avião chega a Figo Maduro no dia 22 de dezembro e a maioria dos passageiros são mulheres e crianças.

O sexto voo humanitário organizado pela UAPT chega a Portugal na quinta-feira com 170 refugiados ucranianos. 00:00 00:00

"Tivemos há duas semanas quatro estados-membros [da União Europeia] a pedir ajuda ao Parlamento Europeu por causa do novo fluxo de refugiados. Hungria, República Checa, Polónia e Eslovénia. Quando começou a invasão russa, saíram da Ucrânia cerca de oito milhões e desses oito milhões ficaram divididos entre Alemanha e países mais próximos da fronteira com a Ucrânia. Com a destruição das infraestruturas energéticas, estimam-se agora mais sete milhões de refugiados", explica à TSF Angelo Neto, da Ukrainian Refugee UAPT.

Os ataques às infraestruturas energéticas ucranianos está a provocar um novo fluxo migratório. 00:00 00:00

O responsável revela que parte dos cidadãos vítimas da agressão russa vão ser recebidos no centro de acolhimento da associação em Mafra e os restantes ficarão em casa de familiares que já vivem em Portugal.

No mesmo dia, o avião que vai fazer a ponte entre a Moldova e Portugal, irá regressar ao leste europeu com material humanitário, como aquecedores, cobertores e roupas térmicas, numa altura em que a Ucrânia enfrenta temperaturas negativas e tem praticamente todas as infraestruturas energéticas críticas afetadas pelos bombardeamentos russos.