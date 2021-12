Portugal, Suécia e Japão na lista de países de elevado risco de Hong Kong

© Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA

Portugal, Japão e Suécia vão juntar-se à lista de países de elevado risco para a Covid-19 em vigor em Hong Kong, na sequência da deteção de casos com a variante Ómicron, anunciou o governo.

Os não-residentes de Hong Kong, que tenham estado mais de 21 dias naqueles países, não podem entrar na região administrativa especial chinesa, indicou o executivo liderado por Carrie Lam.

Os residentes, que regressem de países do grupo A, têm de estar completamente vacinados e cumprir uma quarentena obrigatória de 21 dias num hotel designado pelas autoridades, acrescentou.

O grupo A passa a incluir 48 países, como Angola, Brasil, Moçambique, Espanha, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos, apesar de alguns ainda não terem registado quaisquer casos com a variante Ómicron, de acordo com o governo de Hong Kong.

Para quem chegar de países que identificaram uma transmissão local com a variante Ómicron, ou dos casos "importados" de Hong Kong, têm de cumprir os primeiros sete dias no centro de quarentenas de Penny's Bay.

Na segunda-feira, Portugal detetou 13 casos da variante Ómicron num clube de futebol e, no mesmo dia, a Suécia registou um primeiro caso, enquanto o Japão contabilizou um caso da variante Ómicron, na terça-feira, o que levou as autoridades de Hong Kong a juntar as três nações ao grupo A de países de elevado risco para a Covid-19, a partir de sexta-feira.

O governo de Hong Kong, onde foram detetados até agora três infeções com a Ómicron, afirmou que as políticas de saúde são "por agora" apropriadas, dado que os cientistas ainda não têm certezas sobre esta variante.

"Vamos acompanhar os estudos para ver de que forma esta variante afeta as pessoas", indicou a secretária para a Alimentação e Saúde, Sophia Chan, em declarações a uma emissora local.

Desde o início da pandemia, Hon Kong registou 213 mortos e 12.437 casos de Covid-19. A taxa de vacinação ronda atualmente os 70%.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até ao momento, 13 casos desta nova estirpe em Portugal.

