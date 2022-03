Portugal "tem de estar preparado" para julgar suspeitos de crimes de guerra

Qualquer governo pode pedir ajuda à Academia de Nuremberga para formar juízes © Unsplash

Estão a ser cometidos crimes de guerra na Ucrânia e todos os países deveriam estar a preparar-se para julgar este tipo de crimes, é essa a convicção de Anabela Alves, jurista portuguesa que trabalhou no Tribunal Penal Internacional e que agora exerce na Academia de Nuremberga, onde se foram os juízes responsáveis por lidar com estes casos.

A Academia de Nuremberga confere formação em Direito Penal Internacional e Direitos Humanos a magistrados de todo o mundo. A formação tem por base os princípios de Nuremberga, criados após terem sido julgados os crimes contra a humanidade cometidos durante o Holocausto.

Em entrevista à TSF, Anabela Alves explica que, na academia, o programa é adaptado à experiência e currículo dos candidatos. "Dependendo de que país ou de que continente os juízes são, é feita uma avaliação das necessidades", refere, notando que é necessário "preparar um currículo detalhado sobre as matérias em que vai incidir o treino"

"[Os magistrados] precisam de ter noções sobre crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e crime de agressão" e também têm treino sobre "como investigar e como preparar o caso para que, quando chegue a tribunal, seja 'bulletproof'" - tão forte que, em tribunal, "seja mais fácil trazer justiça para as vítimas", adianta.

Anabela Alves defende que é preciso fazer tudo para acabar com a impunidade neste tipo de casos, como "já aconteceu no tribunal permanente e noutros em que, devido a falhas processuais, falha na preparação das vítimas, ou falha na recolha da prova ou do uso da prova", houve "ilibação e libertação de suspeitos de crimes graves".

A especialista sublinha que todos os países têm a obrigação de ter capacidade para julgar crimes de guerra, crimes que têm um "caráter de jurisdição universal".

"Se houver suspeitos em Portugal deste tipo de crimes de guerra, crimes sérios contra a humanidade, Portugal tem a obrigação de ter já um gabinete de crimes de guerra, com pessoas formadas e habilitadas", como está já a ser feito em países como "França, Alemanha e Suíça", afirma Anabela Alves.

Qualquer magistrado pode candidatar-se à formação na Academia de Nuremberga, cujo próximo treino acontecerá em agosto deste ano, e qualquer governo pode pedir ajuda à academia para formar juízes em processos de crimes contra a humanidade.

