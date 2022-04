Português acusado de liderar uma das maiores plataformas de hackers do mundo encerrada pela Europol

© Fred Tanneau/AFP

Por TSF com Lusa 12 Abril, 2022 • 16:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Europol, a agência policial europeia, anunciou esta terça-feira o encerramento de uma das maiores plataformas de hackers do mundo, que vendia acesso a banco de dados de várias empresas norte-americanas que tinham sido alvo de ciberataques.

A sua "infraestrutura" foi apreendida e o seu administrador e os seus dois cúmplices foram detidos, adianta a Europol, em comunicado.

No Twitter, o FBI anunciou o encerramento da plataforma e revelou que o fundador e administrador da plataforma é um português de 21 anos, contra o qual foram lançadas acusações criminais.

.@TheJusticeDept announced the seizure of the Raidforums website-a marketplace for #cybercriminals to buy and sell hacked data-and unsealed criminal charges against its founder and administrator, Diogo Santos Coelho of Portugal. #CyberIsATeamSport @FBIWFO https://t.co/rrzGlUWpWc pic.twitter.com/BtzsnnP9lZ - FBI (@FBI) April 12, 2022

De acordo com o comunicado do FBI, o cidadão português foi detido no Reino Unido desde 31 de janeiro e espera a conclusão do processo de conclusão do procedimento de extradição.

Lançado em 2015, o RaidForums tinha mais de meio milhão de utilizadores, de acordo com a Europol, e era um dos maiores fóruns de hackers do mundo.

"Esta plataforma fez o seu nome vendendo acesso a bancos de dados vazados muito mediatizados de várias empresas norte-americanas em diferentes setores", acrescentaram as autoridades policiais europeias.

"Os bancos de dados têm informações sobre milhões de cartões de crédito, números de contas bancária", bem como nomes de utilizadores e palavras-chave associados necessários para aceder a contas 'online', referiu a Europol.

A operação batizada de "Torniquete" foi coordenada pela Europol que apoiou investigações nos Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Portugal e Roménia.

A operação foi o "culminar de um ano de planificação meticuloso entre as autoridades policiais envolvidas na preparação da ação", rematou a Europol.