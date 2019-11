Cientista português nos EUA explica descoberta que enfraquece bactéria perigosa

Imagem da bactéria Clostridioides difficile © DR

Por Maria Miguel Cabo 26 Novembro, 2019 • 18:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Várias empresas farmacêuticas já se mostraram interessadas em investir num medicamento que inibe uma bactéria multirresistente a antibióticos e em meios hospitalares. Na segunda-feira soube-se que uma equipa de cientistas dos EUA, liderada por um português, descobriu uma forma de enfraquecer e inibir essa bactéria em vez de combatê-la.

Em declarações à TSF, o cientista Pedro Oliveira, que vive há três anos em Nova Iorque, explicou este passo de gigante e o que se pode mudar com esta descoberta.

"A clostridioides difficile é uma bactéria que está naturalmente presente na flora intestinal de alguns adultos e crianças. Pode tornar-se virulenta, multiplicar-se e causar sintomas como extrema diarreia, febre e infeções graves", afirmou Pedro Oliveira.

Só na Europa, todos os anos há cerca de 120 mil casos desta bactéria responsável por milhares de mortes.

"É uma bactéria que tem capacidade de subsistir em meio hospitalar exatamente porque é capaz de adquirir estes poros, que são células que são células mais resistentes e que resistem, por exemplo, nas superfícies das camas, dos lavabos, etc.", explicou o cientista português.

Com recurso a 36 doentes, a equipa de 10 cientistas liderada por Pedro Oliveira fez a sequenciação de ADN da bactéria e estudou as modificações químicas do material genético.

"O que verificámos é que se inibirmos a proteína que está associada a estas modificações químicas, a bactéria fica como que incapaz de formas estes tais esporos que são aquilo que realmente permite à bactéria subsistir muito bem em meio hospitalar", disse Pedro Oliveira.

Depois de inibir essa proteína, a bactéria ficou mais fraca e menos resistente. Uma descoberta que não fica por aqui, já que esta proteína está presente em muitas outras bactérias como a E.coli e a salmonela.

"Agora obviamente que tem de ser provado, mas há um forte indício de que realmente temos aqui portas abertas para poder mexer neste código acima do DNA e tentar enfraquecer e manipular a célula", acrescentou o cientista.

Até agora, a equipa já recebeu o contacto de várias farmacêuticas para trabalhar um inibidor que ajude a controlar estas bactérias.